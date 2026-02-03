Павел Василенко

Украинский нападающий Артем Довбик не сыграет за Рому в решающей весенней части Лиги Европы. Римский клуб принял непростое решение не включать форварда в обновленную еврокубковую заявку на плей-офф, сообщает Il Romanista.

Главной причиной такого шага стала серьезная травма украинца. Восстановление после операции затягивается, и медицинский штаб Ромы пришел к выводу, что Довбик физически не успеет набрать форму к матчам на вылет. По прогнозам врачей, нападающий может быть вне футбола от двух до пяти месяцев.

Вместе с Довбиком из списка был вычеркнут и Леон Бейли, который зимой вернулся в Астон Виллу. Вместо этого освобожденные места в заявке заняли звездные новички римлян – Дониэлл Маллен и Брайан Сарагоса, на которых клуб делает ставку в еврокубковой кампании.

В текущем сезоне Довбик провел за Рому 17 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал две результативные передачи. Однако травма сухожилия прямой мышцы левого бедра, полученная еще в начале ноября в матче Серии А против Удинезе (2:0), потребовала хирургического вмешательства и долгой реабилитации.

Таким образом, Артем не только теряет шанс помочь Роме в Лиге Европы, но и почти наверняка пропустит плей-офф сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2026.