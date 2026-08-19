Сергей Разумовский

Завершились первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В среду, 19 августа, состоялись еще четыре поединка, по итогам которых несколько команд сделали весомый шаг к групповому этапу турнира.

Слован Братислава на своем поле не смог одолеть словенское Целье. Хозяева открыли счет уже на 15-й минуте, однако еще до перерыва гости восстановили равновесие. Во втором тайме команды не смогли больше забить, так что встреча завершилась ничьей – 1:1.

Украинский полузащитник Слована Данило Игнатенко весь матч провел на скамейке запасных. Другой представитель Украины, нападающий Николай Кухаревич, не попал в заявку братиславской команды на игру из-за травмы.

Шотландский Селтик разгромил австрийский ЛАСК. Первый гол в матче хозяева забили в середине первого тайма, а до перерыва удвоили свое преимущество. После отдыха шотландцы еще раз поразили ворота соперника и довели счет до разгромного – 3:0.

Израильский Хапоель Беер-Шева одержал минимальную победу над Сабахом из Баку. Азербайджанская команда вышла вперед уже на шестой минуте, но хозяева еще до перерыва сравняли счет. Решающий гол Хапоель забил во втором тайме – 2:1.

Норвежский Буде-Глимт на выезде обыграл нидерландский Неймеген. Гости открыли счет на 25-й минуте, а еще до перерыва удвоили преимущество благодаря реализованному пенальти. В начале второго тайма норвежцы забили в третий раз. Неймеген смог ответить лишь одним голом в конце встречи – 1:3.

Ответные матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов состоятся 25 и 26 августа. По их итогам определятся команды, которые выйдут в основной этап турнира.

Квалификация Лиги чемпионов. Раунд плей-офф, первые матчи

Неймеген (Нидерланды) – Буде-Глимт (Норвегия) 1:3

Голы: Бишофф, 85 – Фет, 25, Гельмерсен, 44 (пен.), Алеесами, 50

Селтик (Шотландия) – ЛАСК (Австрия) 3:0

Голы: Нюгрен, 26, Дуран, 38, 67

Слован Братислава (Словакия) – Целье (Словения) 1:1

Голы: Черепкай, 15 – Авдили, 41

Хапоель Беер-Шева (Израиль) – Сабах (Азербайджан) 2:1

Голы: Ист, 43, Златанович, 79 – Симич, 6

Видео: MEGOGO