Денис Седашов

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) пробилась до 1/4 финала хардового турнира категории WTA 1000 в Цинциннати (США).

В поединке 1/8 финала украинка одержала волевую победу над миррой андреевой (WTA 6). Проиграв первую партию, Костюк перехватила инициативу и разгромила соперницу в двух следующих сетах, в частности оформив «бублик» во втором отрезке игры.

Встреча длилась 1 час 25 минут. За это время Марта выполнила 7 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 6 брейк-поинтов. В активе её соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-поинт из 3.

WTA 1000 Цинциннати. 1/8 финала

Марта Костюк (Украина) — мирра андреева — 4:6, 6:0, 6:2

В четвертьфинале соревнований Костюк сыграет против победительницы пары Кори Гауфф (США) — Мария Боузкова (Чехия).

Костюк вышла в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати.