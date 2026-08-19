Мудрик получил новый номер в Челси
Украинец будет играть под 33-м номером
Лондонский Челси опубликовал список игроков, заявленных на сезон 2026/27. Сообщает пресс-служба синих.
В заявку вошел 25-летний украинский вингер Михаил Мудрик. В новой кампании он будет выступать под 33-м номером.
В декабре 2024 года в организме Мудрика обнаружили мельдоний, из-за чего игрок получил дисквалификацию. После отмены отстранения он провел за Челси 3 матча (всего 39 минут).
В Англии назвали фаворита на Мудрика.
Поделиться