Без Ярмоленко: Костюк объявил стартовый состав Динамо на матч Лиги конференций с Фиорентиной
Поединок вскоре начнется
26 минут назад
Фото - ФК Динамо
Сегодня пройдет матч пятого тура основного этапа Лиги конференций Фиорентина – Динамо.
Наставник киевской команды Игорь Костюк определился с основным составом.
Динамо: Нещерет, Пихалёнок, Волошин, Шапаренко, Тимчик, Кабаев, Захарченко, Герреро, Дубинчак, Тиаре, Михайленко.
Запасные: Моргун, Игнатенко, Вивчаренко, Яцик, Ярмоленко, Буртник, Рубчинский, Шола, Караваев, Бленуце, Михавко.
Матч Фиорентина – Динамо пройдет на стадионе «Артемио Франки», начало – в 19:45 по киевскому времени.