Полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко на пресс-конференции перед матчем с Фиорентиной в пятом туре Лиги конференций прокомментировал вопросы логистики.

«Привыкли ли мы к постоянным переездам и как это влияет на команду? Мы не привыкли – всё равно такие переезды даются очень трудно (улыбается). Я не знаю, как вам это объяснить.

Понимаете, в дороге – поезд-автобус-самолёт, потом самолёт-автобус-поезд... Пока ты сам не проедешь эти километры, ты вообще не почувствуешь ту усталость, ту боль, после чего нужно восстановиться и пойти тренироваться, а дальше нужно играть».