Без Зубкова, но с Батаговым: Трабзонспор взял важные очки в Суперлиге. Видео
Гонка за лидерами продолжается
около 12 часов назад
Фото - Трабзонспор
Трабзонспор в 23 туре Суперлиги победил на выезде Газиантеп. Матч завершился со счётом 2:1.
Голы, забитые Фелипе Аугусто на 24-й минуте и Полом Онуачу на 27-й минуте, принесли победу команде Фатиха Текке.
В этом матче не мог помочь Трабзону вингер сборной Украины Александр Зубков, который продолжает восстанавливаться после травмы.
Центральный защитник Арсений Батагов провёл на поле 90 минут.
Суперлига. 23 тур
Газиантеп – Трабзонспор 1:2
Голы: Байо, 22 – Аугусто, 24, Онуачу, 27