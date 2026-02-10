В Трабзонспоре не уверены относительно участия Зубкова в игре с Фенербахче
Александр восстанавливается после травмы
36 минут назад
Александр Зубков / Фото - Трабзонспор
Главный тренер Трабзонспора Фатих Текке оценил шансы вингера сборной Украины Александра Зубкова сыграть в матче 22 тура Суперлиги против Фенербахче. Его слова приводит Fanatik.
Ситуация с Зубковым не совсем ясна, надеюсь, он успеет. По предварительной информации, он не успеет, - сказал Текке.
Зубков в этом сезоне провел за Трабзонспор 23 матча: 3 гола, 4 асиста.
Трабзон в случае победы над Фенербахче сможет приблизиться к стамбульскому гранду в борьбе за топ-2.