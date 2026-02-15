Трабзонспор в центральном матче 22 тура Суперлиги встретился с Фенербахче. Матч в Трабзоне завершился со счетом 2:3.

До перерыва команды дважды успели обменяться голами. В начале второго тайма Асенсио забил третий и решающий гол Фенера в этой встрече.

В составе Трабзона отличились Мучі и Онуачу.

Матч против Фенербахче пропускал вингер Трабзонспора Александр Зубков, который продолжает реабилитацию после травмы. Его одноклубник Арсений Батагов провел на поле 90 минут.

Суперлига. 22 тур

Трабзонспор - Фенербахче 2:3

Голы: Мучі, 6, Онуачу, 43 - Талиска, 15, Ахтюркоглу, 34, Асенсио, 48

Степанов установил интересное достижение в Утрехте.