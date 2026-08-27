Сергей Разумовский

Трабзонспор Руслана Малиновского завершил выступление в квалификации Лиги Европы и продолжит еврокубковый сезон в Лиге конференций. В ответном матче раунда плей-офф турецкая команда на выезде разгромно уступила Ференцварошу – 0:4.

Первый поединок в Трабзоне также завершился победой венгерского клуба – 1:0. По итогам двух матчей Ференцварош одержал убедительную победу с общим счетом 5:0.

Ответный матч стал для Трабзонспора особенно сложным из-за раннего удаления Руслана Малиновского. Украинский полузащитник получил прямую красную карточку еще до середины первого тайма, оставив свою команду в меньшинстве при нулевом счете. Украинец, для которого это был четвертый матч за новый клуб, слишком далеко отпустил мяч и въехал в ногу сопернику, который успел накрыть игровой снаряд.

Вскоре после этого Ференцварош воспользовался численным преимуществом и открыл счет. Хозяева ушли на перерыв, ведя в счете, а после возобновления игры окончательно перехватили контроль над противостоянием.

Во втором тайме венгры забили еще трижды. Корбу удвоил преимущество Ференцвароша, а затем Деле реализовал пенальти. В конце встречи Листеш установил окончательный счет матча – 4:0.

Положение Трабзонспора еще больше осложнилось после второго удаления. Лопеш Кабрал покинул поле из-за двух желтых карточек, поэтому турецкая команда завершала игру в девятером.

Квалификация Лиги Европы. Раунд плей-офф, ответный матч

Ференцварош – Трабзонспор 4:0 (1:0 – первый матч)

Голы: О'Дауда, 19, Корбу, 54, Деле, 59 (пен.), Листеш, 86

Удаления: Малиновский, 13, Лопеш Кабрал, 57