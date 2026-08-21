Малиновский назвал причины поражения Трабзонспора в матче Лиги Европы
Украинец проанализировал неудачу в еврокубках
Полузащитник турецкого Трабзонспора Руслан Малиновский прокомментировал поражение команды в первом матче четвертого раунда отбора Лиги Европы с венгерским Ференцварошем (0:1).
«Это был наш первый домашний матч. Мы хотели победить. Наш соперник сумел реализовать голевой момент, который создал. После пропущенного гола мы лучше начали второй тайм. У нас были хорошие моменты. Но мы просто не смогли забить.
Мы – очень молодая команда. У нас были игроки, которые впервые сыграли полные 90 минут. Это был первый матч для нас, и для большинства игроков это был первый раз, когда они сыграли полные 90 минут. Играть дома или в гостях – это не имеет большого значения. Мы хотим победить. Мы всегда боремся за это.
Атмосфера на стадионе была замечательная. Это было фантастично. Впереди у нас еще 90 минут. Я рассматриваю этот матч как первый тайм. Впереди у нас еще 90 минут, которые мы можем выиграть. Через три дня у нас будет сложный матч, к которому мы также хотим хорошо подготовиться и показать, на что мы способны», – цитирует украинца 61saat.
Ответный матч между венгерским и турецким клубами состоится 27 августа в Будапеште. Начало игры запланировано на 21:30 по киевскому времени.
Малиновский этим летом подписал с Трабзонспором трехлетний контракт – до 30 июня 2029 года.