Трабзонспор с Малиновским и Салахом потерпели фиаско в Лиге Европы
Судьбу поединка решил один мяч
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В первом матче квалификации Лиги Европы Трабзонспор потерпел домашнее поражение от Ференцвароша – 1:0.
Украинский полузащитник хозяев Руслан Малиновский провел второй тайм. Бывший игрок Ливерпуля и вингер сборной Египта Мохаммед Салах провел второй матч в составе Трабзонспора.
Ответный матч между венгерской и турецкой командами состоится 27 августа в Будапеште. Начало игры запланировано на 21:30 по киевскому времени.
Лига Европы, 4-й раунд отбора
Трабзонспор (Турция) – Ференцварош (Венгрия) – 0:1
Гол: Закариассен, 17.