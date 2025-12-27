Павел Василенко

Астон Вилла переживает настоящий звёздный период и уже не скрывает своих амбиций. После очередной победы это уже не просто хорошая форма – это серьёзная заявка на титул. Сегодня в этом убедился и Челси, который потерпел поражение со счётом 1:2.

Невероятно, но Астон Вилла одержала 11-ю победу подряд во всех турнирах и сократила отставание от лидирующего Арсенала до трёх очков.

Начало матча складывалось не в пользу гостей. Челси уверенно выглядел в первом тайме и повел в счёте на 37-й минуте: Жоау Педру реализовал момент после передачи Риса Джеймса. На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом лондонцев – 1:0.

Однако второй тайм полностью перевернул ход встречи. Ключевым решением Унаи Эмери стало появление с скамейки запасных Олли Уоткинса. Форвард мгновенно изменил игру: на 63-й минуте он сравнял счёт, а на 84-й забил решающий мяч, оформив камбэк.

Победа стала ещё одним громким сигналом для всей Английской Премьер-лиги. В этом сезоне Астон Вилла уже обыграла Манчестер Сити, Арсенал и Манчестер Юнайтед, а теперь и Челси.

Матч также запомнился жёсткой борьбой. Арбитр Стюарт Аттвелл показал восемь жёлтых карточек, семь из них – во втором тайме, где страсти часто преобладали над самим футболом.

Благодаря этой победе Астон Вилла оторвалась от Ливерпуля и отстаёт от Арсенала всего на три очка, а от Манчестер Сити – на одно. Челси же остался пятым и все больше увязает в борьбе за место в Лиге чемпионов.

АПЛ, 18-й тур

Челси – Астон Вилла – 1:2

Голы: Педро, 37 – Уоткинс, 63, 84.