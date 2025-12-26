Нападающий Астон Виллы Морган Роджерс может сменить клуб, но остаться в Английской Премьер-лиге, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, интерес к 23-летнему англичанину проявляет лондонский Челси, который рассматривает возможность его трансфера следующим летом.

Отмечается, что зимой Астон Вилла не планирует отпускать Роджерса ни при каких условиях, а летом клуб готов рассмотреть доступные варианты. Ранее сообщалось, что клуб и игрок продолжают переговоры о новом контракте.

В текущем сезоне Роджерс провел 24 матча, забил семь голов и сделал пять результативных передач. Завтра, 27 декабря, Челси на своем поле встретится с Астон Виллой в рамках 18 тура АПЛ.

Ранее главный тренер Челси назвал главную цель на 2026 год.