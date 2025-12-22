Главный тренер Астон Виллы Унаи Эмери поделился мыслями о выступлении бирмингемцев в последних матчах. Его слова приводит Би-би-си.

Мы играли против таких команд, как Арсенал и Манчестер Сити. Конечно, мы обыграли их здесь, но у них есть серьезные тактические преимущества и игроки высокого уровня. У нас тоже есть сильные стороны, но в реальности мы не являемся их конкурентами в борьбе за титул. Мы не претендуем на него.

Мы находимся там, где есть, благодаря фантастическому турниру. Игроки в каждом матче уделяют внимание тому, что мы пытаемся построить, и демонстрируют стабильность. Но мы не претенденты на титул.

Да, мы достаточно стабильны на протяжении трех лет и выступаем в еврокубках, но мы должны оставаться скромными. И понимать, как можем зарабатывать очки, как мы это делали. Мы стремимся оставаться на том же уровне: быть умными, конкурентоспособными, стабильными и требовательными. Благодаря этому мы здесь, - отметил Эмери.