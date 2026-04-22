Сергей Разумовский

Сергей Ребров высказался после завершения работы на посту главного тренера сборной Украины, которую он возглавлял в течение трех лет. Специалист подвел итоги этого этапа своей карьеры и поблагодарил всех, кто был рядом с командой на протяжении всего периода его работы. Слова Реброва передает пресс-служба УАФ.

По словам Реброва, он благодарен футболистам, тренерскому штабу, работникам сборной и украинским болельщикам за совместно пройденный путь. Бывший наставник национальной команды подчеркнул, что этот период был непростым, ведь сборная переживала как позитивные моменты, так и болезненные неудачи.

Я благодарен всей команде и болельщикам за тот этап, который мы прошли. Это был сложный путь с победами и поражениями, но украинцы всегда поддерживали сборную. Это моменты единства, которые я не забуду и за которые всегда буду благодарен. Также благодарю УАФ за постоянное содействие, поддержку и совместную работу. Сергей Ребров

Во главе сборной Украины Сергей Ребров провел 34 матча. За это время команда одержала 16 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. Эти цифры подытоживают неоднозначный период его работы с национальной командой.

Ранее президент УАФ Андрей Шевченко объяснил решение уволить Реброва с поста главного тренера сборной.