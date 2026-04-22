Сергей Разумовский

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола официально сообщила об уходе Сергея Реброва с должности главного тренера национальной сборной Украины.

Ребров возглавлял сине-желтых с 2023 года. За это время под его руководством команда провела 34 матча, в которых одержала 16 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.

Одним из главных результатов работы Реброва стал выход сборной Украины на Евро-2024. Однако, на чемпионате Европы украинская команда не смогла преодолеть групповой этап, несмотря на рекордное количество набранных очков (4), где её соперниками были Бельгия, Румыния и Словакия.

В Лиге наций сборная Украины заняла второе место в группе с Чехией, Грузией и Албанией. После этого команда получила шанс побороться за выход в дивизион А, но в плей-офф уступила Бельгии: после победы 3:1 в первом матче украинцы проиграли в ответном 0:3.

Еще одним важным этапом стал отбор на чемпионат мира 2026 года, однако и там сборная не сумела достичь желаемого результата, завершив борьбу после поражения от Швеции со счетом 1:3 в полуфинале плей-офф квалификации.

В УАФ также подчеркнули, что Сергей Ребров не покидает структуру организации полностью. Он и дальше будет работать как вице-президент ассоциации и член Исполнительного комитета.

Имя нового главного тренера сборной Украины УАФ пообещала объявить позже.