«Динамо» разгромило «Буковину» и стало первым финалистом Кубка Украины
В составе бело-синих дублем отметился Пономаренко, и еще один мяч забил Волошин
около 1 часа назад
Киевское Динамо стало первым финалистом Кубка Украины, обыграв черновицкую Буковину.
Счет открыл Матвей Пономаренко на 23-й минуте, замкнув прострел Назара Волошина. На 43-й минуте Волошин удвоил преимущество. Окончательный счет на 82-й минуте установил Пономаренко.
Кубок Украины. 1/2 финала
Голы: Пономаренко, 23, 82, Волошин, 43
В финале Динамо встретится с победителем пары Металлист 1925 — Чернигов. Игра состоится 22 апреля.
Ситуация с Динамо не повторится. Назван срок, до которого Буковина сможет играть на своем стадионе в УПЛ.
