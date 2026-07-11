Сергей Разумовский

Бывший нападающий киевского Динамо и сборной Украины Артем Бесёдин решил завершить профессиональную карьеру футболиста. Об этом сообщает «Футбол 24».

По информации источника, 30-летний форвард не планирует искать новый клуб после ухода из чешского Артис Брно. Таким образом, последний этап его игровой карьеры прошёл именно в Чехии.

Бесёдин является воспитанником Металлиста и Динамо. Наиболее известным периодом в его карьере стали выступления за киевский клуб, цвета которого он защищал в 2013 – 2023 годах. За это время нападающий провёл за бело-синих 143 матча, забил 35 голов и отдал 13 результативных передач.

Вместе с Динамо Бесёдин дважды становился чемпионом Украины и один раз выигрывал Кубок Украины. Помимо киевского клуба, форвард также выступал за Металлист, кипрскую Омонию, казахстанский Ордабасы и чешский Артис Брно. В составе национальной сборной Украины Бесёдин провёл 19 матчей и забил два мяча.

Одним из самых громких эпизодов в карьере нападающего стал матч 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. Бесёдин вышел на замену в экстра-тайме, после чего защитник сборной Швеции Маркус Даниельссон грубо сфолил против него и получил красную карточку. Это удаление стало одним из ключевых моментов встречи, а Украина затем дожала соперника и победила 2:1.

В то же время определяющим для победы стал и выход другого нападающего Артёма Довбика. Он дебютировал на турнире и забил победный мяч, выведя команду Андрея Шевченко в четвертьфинал турнира.

Для самого Бесёдина тот матч имел тяжёлые последствия. Из-за травмы, полученной после фола Даниельссона, нападающий выбыл до конца года. После этого он так и не смог вернуться на предыдущий уровень, а его карьера постепенно пошла на спад.