Павел Василенко

Удачная игра Матвея Пономаренко в сезоне-2025/26 не осталась незамеченной в Европе. Одним из главных претендентов на 19-летнего нападающего киевского Динамо стал турецкий Галатасарай.

По информации журналиста Кагана Дурсуна, стамбульский клуб уже сделал официальный шаг, отправив Динамо предложение по аренде форварда с правом последующего выкупа. В настоящее время стороны изучают возможность заключения соглашения.

При этом Пономаренко – не единственный украинец, который находится в сфере интересов турецкого гранда. Сообщается, что Галатасарай параллельно ведет переговоры по еще нескольким футболистам, среди которых игроки национальной и молодежной сборных Украины.

Интерес к молодому нападающему не удивляет. В прошлом сезоне Пономаренко забил 13 голов в 15 матчах чемпионата Украины.