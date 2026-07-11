Сергей Разумовский

Украинский прыгун в высоту Олег Дрощук одержал победу на этапе Бриллиантовой лиги в Монако. Его лучший результат в секторе составил 2.32 м, и именно этого хватило, чтобы во второй раз в карьере выиграть соревнования такого уровня.

К старту в Монако Дрощук подходил уже в статусе одного из фаворитов. Ранее он стал бронзовым призером этапа в Дохе, а затем на турнире в Бердичеве показал лучший результат сезона в мире, взяв 2.33 м. Конкуренция при этом была серьезной: среди участников были призеры Дохи Маттео Сиоли и Мутаз Баршим, а всего в сектор вышли шесть представителей топ-10 мирового рейтинга.

Начинали спортсмены с планки 2.12 м, которую часть участников, включая Дрощука, пропустила. Первым борьбу завершил немец Тобиас Потье, который не справился с 2.20 м. На 2.23 м турнир покинули Ян Штефела и Эрик Портильо.

Украинец уверенно вошел в соревнования и до высоты 2.26 м преодолевал все планки с первой попытки. В то время как один из главных соперников, Мутаз Баршим, после неудачи на предыдущей высоте перенес попытку, но в сектор больше не вышел.

Первые проблемы для Дрощука возникли на 2.28 м. Он взял эту высоту лишь с третьей попытки, фактически спасая себя от завершения выступления. Именно там определился бронзовый призер: третьим стал индиец Анил Кушаре с результатом 2.26 м. Впереди оставались Дрощук и британец Кимани Джек.

На 2.30 м Джек был точнее с первого прыжка, тогда как украинцу понадобилось две попытки. Но решающей стала планка 2.32 м: Дрощук перелетел ее сразу, а британец повторить это не смог.

Для Олега это уже вторая победа на этапах Бриллиантовой лиги после триумфа в Брюсселе в 2025 году. Также он продолжил подиумную серию, которая длится с 2024-го, до девяти стартов подряд. В его активе на этих турнирах уже два золота, серебро, четыре бронзы и два серебра в финалах сезона.

Ранее Дрощука номинировали на звание легкоатлета месяца в Европе от European Athletics.