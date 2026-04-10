Сергей Разумовский

Завершились первые поединки четвертьфинальной стадии Лиги конференций. Стартовые матчи этого этапа сложились удачно для хозяев поля. По итогам игрового дня именно эти команды оказались в наиболее выгодном положении перед ответными матчами.

Особое внимание украинских болельщиков привлекло выступление донецкого Шахтёра, который в номинально домашнем матче в польском Кракове уверенно разобрался с нидерландским АЗ Алкмар. Команда Арды Турана провела очень сильный поединок и одержала убедительную победу со счётом 3:0. Такой результат позволил «горнякам» не только создать комфортный запас перед второй встречей, но и существенно повысить свои шансы на продолжение борьбы в еврокубке.

После завершения первых матчей четвертьфинала свои обновлённые оценки обнародовали известные аналитические ресурсы Football Rankings и Opta Analyst. Обе платформы просчитали вероятность выхода команд на следующую стадию турнира, учтя результаты стартовых встреч. Согласно этим прогнозам, Шахтёр после разгрома АЗ Алкмар практически гарантировал себе место в полуфинале. Эксперты оценивают вероятность прохода украинского клуба на уровне 94%, что является одним из самых высоких показателей среди всех участников стадии.

✅ Conference League - To Secure Semifinals:



🇪🇸 Rayo Vallecano - 95%

🇬🇷 AEK Athens - 5%



🇺🇦 Shakhtar Donetsk - 94%

🇳🇱 AZ Alkmaar - 6%



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Crystal Palace - 97%

🇮🇹 Fiorentina - 3%



🇩🇪 Mainz - 82%

🇫🇷 Strasbourg - 18%



(% per @OptaAnalyst) pic.twitter.com/xlxVOiFOvS — Football Rankings (@FootRankings) April 10, 2026

Не менее уверенные позиции имеют и другие победители первых матчей. Испанский Райо Вальекано на своём поле не оставил шансов греческому АЕК, также победив со счётом 3:0. После такого результата шансы испанского клуба на выход в полуфинал оцениваются в 95%. Английский Кристал Пэлас, который одержал сухую победу 3:0 над итальянской Фиорентиной, вообще считается ближайшим к следующему раунду — его вероятность прохода составляет 97%. Наименее однозначной пока выглядит пара с участием немецкого Майнца и французского Страсбурга, однако и там немецкий клуб после домашней победы со счётом 2:0 имеет довольно хорошие перспективы — 82% на выход в полуфинал.

Таким образом, первые четвертьфинальные матчи Лиги конференций сформировали довольно чёткую картину перед ответными играми. Все четыре победителя стартовых встреч получили серьёзное преимущество, а наиболее уверенно среди них на данный момент себя чувствуют Кристал Пэлас, Райо Вальекано и Шахтёр. Для донецкого клуба разгром АЗ Алкмар стал не только важным турнировым успехом, но и мощной заявкой на попадание в четвёрку сильнейших команд турнира.

