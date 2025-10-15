Павел Василенко

Во время недавней пресс-конференции президент США Дональд Трамп заявил, что может добиваться переноса матчей ЧМ-2026 из Бостона.

Причиной он назвал «опасную ситуацию» и «провальное руководство» местной власти, о чем сообщает The Guardian.

Президент США подчеркнул, что не имеет юридических полномочий принимать такие решения, но якобы может «повлиять» на ФИФА.

Представители ФИФА отреагировали, что решение о проведении турнира принадлежит исключительно организации, а «футбол больше любого политика».