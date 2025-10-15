ЧМ-2026 может не состояться в некоторых городах из-за Трампа
Источник раскрыл детали
около 1 часа назад
Фото - Getty Images
Во время недавней пресс-конференции президент США Дональд Трамп заявил, что может добиваться переноса матчей ЧМ-2026 из Бостона.
Причиной он назвал «опасную ситуацию» и «провальное руководство» местной власти, о чем сообщает The Guardian.
Президент США подчеркнул, что не имеет юридических полномочий принимать такие решения, но якобы может «повлиять» на ФИФА.
Представители ФИФА отреагировали, что решение о проведении турнира принадлежит исключительно организации, а «футбол больше любого политика».