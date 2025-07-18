Павел Василенко

Арсенал завершил операцию по переходу Нони Мадуеке из Челси за 55 миллионов евро плюс бонусы за результативность.

23-летний вингер подписал пятилетний контракт со своим новым клубом. Однако его переход из Челси вызвал недовольство болельщиков Арсенала в социальных сетях: петицию с требованием не подписывать с ним контракт подписали до 5000 человек. Тем не менее, его бывший одноклубник, вратарь Кепа Аррисабалага, уже этим летом сделал то же самое.

Мадуеке перешел в Челси из ПСВ Эйндховен в 2023 году и забил 20 голов и сделал девять голевых передач в 92 матчах.