Сергей Разумовский

Вингер ПСЖ Дезире Дуе вернулся к работе с основным составом и уже тренируется в общей группе. Об этом информирует издание Le Parisien.

Французский талантливый фланговый игрок был вне игры с 29 октября — именно тогда он получил травму во время матча чемпионата против Лорьяна, который завершился ничьей 1:1. С тех пор футболист проходил курс восстановления и реабилитации под наблюдением клубных медиков, и теперь, похоже, постепенно готовится вернуться к официальным матчам. Возвращение Дуе расширяет вариативность в выборе состава для тренерского штаба, ведь ПСЖ ожидает напряженный календарь как во внутреннем первенстве, так и на евроарене.

В то же время ситуация с вратарской линией парижан остается тревожной. По данным Le Parisien, голкипер Люка Шевалье до сих пор испытывает дискомфорт в правой лодыжке и рискует пропустить важный матч Лиги чемпионов против Атлетика. Окончательное решение о его участии будет принято ближе к игре, в зависимости от динамики восстановления. В нападении тоже не все гладко: Усман Дембеле пропустил тренировку в понедельник из-за симптомов простуды, и сейчас именно его самочувствие станет ключевым фактором, который определит, попадет ли он в заявку на ближайший поединок.

Интересно, что на фоне травмы Шевалье и появления в основе российского вратаря Матвея Сафонова довольно показательно совпала болезнь украинского защитника Ильи Забарного. Из-за официальных проблем со здоровьем он не попал даже в заявку на последний матч против Ренна (5:0). Похоже, болезнь затянется...