Сергей Разумовский

В 15-м туре французской Лиги 1 Страсбур на выезде уступил Тулузе.

Решающий эпизод произошел уже на 18-й минуте, когда Эмерсонн реализовал свой момент и открыл счет. В дальнейшем хозяева сосредоточились на контроле игры и удержании преимущества, а Страсбур так и не смог найти действенных аргументов в атаке, чтобы отыграться.

Украинский защитник Страсбура Эдуард Соболь снова не попал даже в заявку на матч. В конце ноября игрок, имеющий опыт выступлений за национальную сборную, выходил на поле за дубль клуба, что может свидетельствовать о его текущем статусе в команде.

ПСЖ на своем поле разгромил Ренн, сохранив отставание от лидера чемпионата на минимальном уровне. Гости активно начали матч и создали несколько моментов, но Париж быстро перехватил инициативу. Кварацхелия открыл счет после быстрой контратаки, а Маюлю удвоил преимущество перед перерывом, воспользовавшись качественной командной комбинацией.

Во втором тайме хозяева продолжили доминировать и значительно чаще угрожали воротам соперника. Кварацхелия оформил дубль после высокого прессинга парижан, а Баркола и другие игроки вынуждали вратаря Ренна неоднократно спасать команду. Ситуацию для гостей осложнило удаление Жаке, после чего контроль ПСЖ стал полным.

В конце встречи замены усилили игру парижан: Мбае красивым дальним ударом сделал счет разгромным, а Рамуш поставил точку точным ударом низом. Интересно, что из-за проблем у основного голкипера Шевалье в этом матче сыграл россиянин сафонов. Это любопытным образом совпало с «болезнью» украинского защитника парижан Ильи Забарного. Из-за нее футболист, по официальной версии, пропустил эту игру.

Матч завершился уверенной победой ПСЖ, который сохранил вторую позицию в турнирной таблице и завершил год яркой игрой на домашнем стадионе. Парижане набрали 33 очка и отстают лишь от Ланса (34).

Лига 1, 15-й тур

Тулуза – Страсбур 1:0

Гол: Эмерсонн, 18

ПСЖ – Ренн 5:0

Голы: Кварацхелия, 28, 67, Маюлю, 39, Мбае, 88, Рамуш, 90+2

ПСЖ: сафонов, Эрнандес, Пачо, Маркиньос, Заир-Эмери (Нд'янту, 80), Невеш (Мбае, 80), Витинья (Руис, 71), Маюлю, Кварацхелия (Рамуш, 71), Барколя, Ли Кан Ин (Дембеле, 64)

Ренн: Самба, Брассье, Жаке, Аит-Будьяль, Аль-Тамари (Лежандр, 82), Сиссе (Мерлен, 46), Ронжье, Камара (Бла, 82), Франковски, Эмболо (Мейте, 82), Леполь (Руо, 76)

Предупреждения: Жаке (53), Аит-Будьяль (69)

Удаление: Жаке (74)