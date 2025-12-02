Павел Василенко

Во вторник вечером Барселона сыграет против мадридского Атлетико в матче Ла Лиги. Однако «блауграна» будет без одной из своих звезд из-за болезни.

На прошлой неделе Барселона стала лидером Ла Лиги, победив Алавес со счетом 3:1 и воспользовавшись очередной неудачей Реала. Теперь каталонцам предстоит противостоять еще одному гранду – Атлетико.

Сегодня днем каталонский клуб объявил заявку на игру. Нидерландский полузащитник Френки де Йонг из-за лихорадки не сможет принять участие в матче, что подтвердил клуб в официальном заявлении.