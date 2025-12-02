Павел Василенко

Защитник Барселоны Рональд Араухо получил от клуба бессрочный отпуск после того, как сам попросил определённый период отсутствия. Представители уругвайца провели переговоры со спортивным директором Деку в понедельник – после того как футболиста не включили в состав на победный матч против Алавеса (3:1) в субботу.

Ранее Араухо был удалён в игре Лиги чемпионов, в которой Барселона потерпела поражение от Челси со счётом 0:3. Затем он пропустил и матч с Алавесом, который вернул каталонцев на вершину таблицы Ла Лиги.

Клуб удовлетворил просьбу 28-летнего футболиста сделать паузу, одновременно пообещав предоставить ему всё необходимое время для восстановления.

По информации Mundo Deportivo, Араухо обратился с соответствующим запросом, потому что считает, что сейчас не может помочь команде, а наоборот – боится «навредить ей», если будет пытаться играть через силу.

Главный тренер Барселоны Ханси Флик отказался вдаваться в подробности по поводу причин временного отсутствия защитника:

«Это личный вопрос, я не хочу говорить больше. Пожалуйста, уважайте это», – сказал он накануне матча с Атлетико.

Поединок Барселоны против мадридской команды пройдёт сегодня. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Ранее президент клуба Жоан Лапорта заявил, что в отношении Араухо в последнее время были «несправедливые оценки», и подчеркнул: «Клуб поддерживает его полностью».