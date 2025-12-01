Павел Василенко

Ламин Ямаль – сегодня главная звезда сборной Испании. 18-летний талант Барселоны, который уже сыграл 23 матча за национальную команду и стал одним из героев победного Евро, неожиданно признался: в свое время он действительно рассматривал возможность выступать за другую страну.

Ямаль имел выбор: его отец – марокканец, мать – родом из Экваториальной Гвинеи. И именно Марокко некоторое время соблазняло юного гения.

«Я думал о том, чтобы играть за Марокко. Тогда они дошли до полуфинала чемпионата мира… Но когда настал момент решения, сомнений не было. Я всегда мечтал выступать на Евро. И у меня больше шансов выиграть чемпионат мира с Испанией», – рассказал Ямаль.

Он подчеркнул: любовь к Марокко никуда не исчезла, потому что это часть его корней. Но Испания – страна, в которой он вырос и которую чувствует своей.

Уже в следующем году Ямаль может завоевать заветный титул чемпиона мира. И почти наверняка выступит и на ЧМ-2030 – турнире, который пройдет, в частности, в Испании и Марокко.

Пока же вингер сосредотачивается на Барселоне, которой во вторник предстоит сыграть суперматч против мадридского Атлетико.