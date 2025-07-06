Павел Василенко

Работы, анонсированные в течение нескольких месяцев на стадионе «Этихад», наконец начались. Арена, где играет Манчестер Сити, вскоре увеличит свою вместимость до 60 тысяч.

Манчестер Сити не смог защитить титул чемпиона Англии и завершил сезон на третьем месте. Неудовлетворительные результаты, достигнутые гигантом, уже привели к нескольким громким трансферам.

В последние недели к команде Хосепа Гвардиолы присоединились Райан Черки, Райан Айт-Нури и Тиджани Рейндэрс. Большие изменения в составе – не единственное, что меняется в английском клубе.

Уже несколько дней продолжается работа по расширению трибун на стадионе «Этихад». Объект, который ранее мог вместить 53 400 болельщиков, вскоре гарантирует присутствие до 60 тысяч человек, как заявил клуб.

На видео, которое попало в социальные сети, видно, что северная трибуна была расширена. Недавно часть сидений была убрана. Однако, это не конец изменений на стадионе.

🔵👷‍♂️ Manchester City are working to expand the capacity of their north stand. 🏟️🏗️ pic.twitter.com/o116eRJVL6 — EuroFoot (@eurofootcom) July 6, 2025

Анонсированные в начале апреля 2023 года инвестиции также включат создание клубного магазина, музея, отеля на 400 человек и фан-зоны. Ожидается, что общая стоимость этих работ составит до 300 миллионов фунтов.