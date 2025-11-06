Павел Василенко

Эрик тен Хаг вскоре может стать новым главным тренером амстердамского Аякса. Инсайдер Фабрицио Романо предоставил дополнительные подробности по этому вопросу.

Нидерландский тренер не работает со времени своего неудачного и чрезвычайно короткого пребывания в леверкузенском Байере. Он руководил немецкой командой только в трех матчах.

Недавно появились сообщения о возможном возвращении тен Хага в Английскую Премьер-лигу. Вулверхэмптон рассматривал возможность его подписания.

Однако, как сообщает Романо, никакого прогресса в переговорах с английским клубом не достигнуто. Теперь появился новый вариант.

Амстердамский Аякс в четверг решил уволить Джона Хейтинга.

По словам Романо, Аякс обратился к тен Хагу. Переговоры продолжаются, и тренер еще не принял решение относительно своего будущего.

Тен Хаг ранее работал в Амстердаме с 2017 по 2022 год. Он возглавлял Аякс в 215 официальных матчах. С клубом тренер выиграл три чемпионата Нидерландов и два Кубка Нидерландов.