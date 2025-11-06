Сергей Разумовский

На четвертом туре общего этапа Лиги чемпионов турецкий Галатасарай на выезде неожиданно разгромил Аякс.

После безголевого первого тайма зрителей ждал настоящий бенефис Виктора Осимхена. Нигериец открыл счет на 59-й минуте, а затем дважды реализовал пенальти, оформив хет-трик за 20 минут и поставив точку в поединке. Ошеломленный Аякс даже голом престижа ответить не смог.

К вашему вниманию обзор матча.

Галатасарай набрал девять очков и лишь по дополнительным показателям уступает Ливерпулю в борьбе за топ-8. Аякс с нулем баллов и разницей -13 является худшей командой Лиги чемпионов на данный момент.

Лига чемпионов. Общий этап, четвертый тур

Аякс – Галатасарай 0:3

Голы: Осимхен, 59, 66 (пен.), 78 (пен.)

Аякс: Пасвер, Вейндал (Алдерс, 46), Бас, Шутало, Гааи, Мокио (Макконнелл, 79), Регер (Фиц-Джим, 70), Классен, Глух, Вегхорст, Годтс (Бунида, 70)

Галатасарай: Чакыр, Якобс (Эльмали, 86), Бардакчи, Санчес, Синго, Лемина (Айхан, 86), Торрейра (Кутлу, 89), Сане, Сара (Йылмаз, 46), Шаллои, Осимхен (Икарди, 81)

Предупреждения: Мокио (4), Гааи (38), Классен (75), Макконнелл (85)