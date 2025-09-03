Павел Василенко

Приключения Эрика тен Хага в леверкузенском Байере завершились лишь после двух матчей чемпионата, вызвав ажиотаж в Германии и Нидерландах. Авторитетный футбольный журнал Kicker проанализировал причины его увольнения, совершенно не пощадив 55-летнего тренера. Журналисты также говорят о большой утрате доверия.

«Клуб Бундеслиги понес последствия сотрудничества, которое привело к проблемам на нескольких фронтах. Не только результаты, но и, прежде всего, стиль игры вызвал большие вопросы и серьезные сомнения у руководства леверкузенского Байера», – написал известный футбольный журнал.

Кроме игры команды, сам Эрик тен Хаг также был источником разочарования в клубе. Похоже, что его подход к трансферным вопросам стоил ему места.

«Поведение тренера, который потерял значительную часть доверия из-за требований общественности по трансферам, также способствовало его увольнению», – сообщает Kicker.

Критика его подхода к подписанию игроков не является чем-то новым для нидерландского тренера. Он также столкнулся с критикой в Манчестер Юнайтед за склонность привлекать знакомые имена, с которыми он работал раньше. Под его руководством к "красным дьяволам" также присоединились бывшие игроки Аякса Антони, Лисандро Мартинес, Андре Онана и Нуссаир Мазрауи.

Разница с Хаби Алонсо оказалась решающей, по мнению журналистов. Хотя испанец в прошлом сезоне показал себя вдохновенным, тактическим и сильным лидером, Эрик тен Хаг не смог следовать его примеру.