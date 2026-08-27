Бондаренко дебютировал за Аль-Ахли в победном матче
Украинец вышел на замену
Фото - ФК Аль-Ахли
Состоялся матч 1/8 финала Межконтинентального кубка ФИФА 2026.
Саудовский Аль-Ахли принимал новозеландский Окленд и добился минимальной победы – 1:0.
Украинский хавбек Артем Бондаренко дебютировал за новый клуб. 26-летний полузащитник, который перешёл из Шахтёра на правах аренды, впервые попал в заявку Аль-Ахли и начал встречу на скамейке запасных. Бондаренко вышел на поле на 62-й минуте, заменив Зияда Аль-Джохани.
Аль-Ахли вышел в четвертьфинал Межконтинентального кубка. Следующим соперником саудовской команды 19 сентября станет Мамелоди Сандаунз из ЮАР, победитель Африканской Лиги чемпионов.