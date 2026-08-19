Павел Василенко

Полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко находится в шаге от перехода в саудовский «Аль-Ахли».

Сегодня украинский футболист должен прибыть в Саудовскую Аравию, где присоединится к новым одноклубникам. Переговоры между сторонами находятся на завершающей стадии. Контракт планируют оформить по схеме 3+1, а сумма трансфера составит около 19 миллионов евро.

Местный журналист Халед Аль-Захрани сообщает, что после завершения перехода агентская комиссия достигнет двух миллионов евро. Напомним, что интересы Бондаренко представляет агентство ProStar.

25-летний хавбек выступает за первую команду «Шахтера» с марта 2020 года (с перерывом на аренду в «Мариуполь»). За это время он забил 34 гола и сделал 29 результативных передач в 169 матчах. В текущем сезоне хавбек провел три поединка.

Его контракт с «горняками» рассчитан до 30 июня 2029 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бондаренко в восемь миллионов евро.