Стало известно, сколько заработают агенты Бондаренко на трансфере в Аль-Ахли
Украинец близок к смене клуба
Полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко находится в шаге от перехода в саудовский «Аль-Ахли».
Сегодня украинский футболист должен прибыть в Саудовскую Аравию, где присоединится к новым одноклубникам. Переговоры между сторонами находятся на завершающей стадии. Контракт планируют оформить по схеме 3+1, а сумма трансфера составит около 19 миллионов евро.
Местный журналист Халед Аль-Захрани сообщает, что после завершения перехода агентская комиссия достигнет двух миллионов евро. Напомним, что интересы Бондаренко представляет агентство ProStar.
25-летний хавбек выступает за первую команду «Шахтера» с марта 2020 года (с перерывом на аренду в «Мариуполь»). За это время он забил 34 гола и сделал 29 результативных передач в 169 матчах. В текущем сезоне хавбек провел три поединка.
Его контракт с «горняками» рассчитан до 30 июня 2029 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бондаренко в восемь миллионов евро.