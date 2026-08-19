Павел Василенко

Известно, сколько Шахтёр рассчитывает получить за трансфер полузащитника Артёма Бондаренко в Аль-Ахли.

«Насколько мне известно, трансфер украинского хавбека оценивается в приблизительно 8 млн евро. Но это ни в коем случае не заоблачные 19 млн евро, которые звучат в зарубежных медиа. Еще около 1 млн евро «горняки» получат со временем в качестве бонуса. Бондаренко в ближайшее время должен стать игроком клуба из Саудовской Аравии Аль-Ахли», – написал инсайдер Игорь Бурбас в своем телеграм-канале.

25-летний Бондаренко играет за первую команду Шахтёра с марта 2020 года (с перерывом на аренду в Мариуполь). За это время он забил 34 гола и сделал 29 результативных передач в 169 матчах. В текущем сезоне хавбек провёл три поединка.

Его контракт с «горняками» рассчитан до 30 июня 2029 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бондаренко в восемь миллионов евро.