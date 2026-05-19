Александр Сукманский

Европейские путевки и трофей АПЛ оказались на кону перед матчем, в котором сойдутся наставники, покидающие свои клубы в конце сезона.

Борнмут вернулся в борьбу за места в еврокубках после спада Ливерпуля и возможного получения Англией шестой путевки в Лигу чемпионов. Команда практически гарантировала себе дебютный сезон в Европе, а ничья в этой встрече обеспечит по меньшей мере место в Лиге Европы. Серия из 16 матчей без поражений в чемпионате подтверждает хорошую форму, однако статистика последних сезонов настораживает: в четырех из шести случаев Борнмут проигрывал свой заключительный домашний матч лиги. К тому же Андони Ираола только раз побеждал Манчестер Сити в шести очных встречах как тренер.

Судьба Манчестер Сити продолжает зависеть от Арсенала. После победы лондонцев над Бернли команда Хосепа Гвардиолы должна выигрывать, чтобы сократить отставание до двух очков и перенести интригу чемпионской гонки на последний тур. Любой другой результат досрочно принесет титул Арсеналу. Дополнительной интриги добавляет новость о уходе Гвардиолы после завершения сезона – это его последний выездной матч в чемпионате во главе клуба. Серия из 14 матчей без поражений свидетельствует о хороших шансах на победу, хотя последние выезды на южное побережье Англии были сложными – три поражения в четырех матчах.

В истории противостояний Манчестер Сити имеет 94% побед над Борнмутом – 16 выигрышей в 17 матчах, хотя в прошлом сезоне хозяева сенсационно победили 2:1.

Среди статистических фактов: пять из шести последних матчей Борнмута в АПЛ завершались с более чем 2,5 гола, а десять из тринадцати последних игр Манчестер Сити также были результативными.

Среди игроков, за которыми стоит следить, – 19-летний Райан из Борнмута, который может стать первым подростком с 2000 года, забившим в четырех матчах АПЛ подряд. В составе гостей Жереми Доку забивал после 40-й минуты в трех последних выездных матчах. Райан Кристи пропустит игру из-за дисквалификации, тогда как у Манчестер Сити новых кадровых потерь нет.

Учитывая форму хозяев и новости о уходе Гвардиолы, аналитики отмечают возможную ценность ставки на вариант победы Борнмута или ничью.

