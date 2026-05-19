Владимир Кириченко

Известный итальянский специалист Энцо Мареска близок к назначению главным тренером Манчестер Сити.

По информации журналиста Фабрицио Романо, стороны достигли полной устной договорённости о сотрудничестве. Ожидается, что специалист подпишет контракт сроком на три года.

Сообщается, что боссы Манчестер Сити рассматривали Мареску как основного кандидата на замену Пепу Гвардиоле.

В настоящее время стороны готовят окончательное оформление соглашения.

🚨🔵 BREAKING: Enzo Maresca has a total verbal agreement with Manchester City, HERE WE GO!



The Italian manager has always been considered the ideal candidate to replace Pep Guardiola.



Deal in place and Maresca will sign an initial three year deal at #MCFC. 🇮🇹



New era, soon. pic.twitter.com/njb3sXRl7w — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2026

С 2022 по 2023 год Мареска был ассистентом Гвардиолы в Манчестер Сити. Итальянец покинул Челси в январе этого года.

Ранее стало известно, что Гвардиола летом покинет Манчестер Сити.