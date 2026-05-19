«Манчестер Сити» согласовал назначение преемника Гвардиолы
Им станет бывший тренер Челси
около 2 часов назад
Известный итальянский специалист Энцо Мареска близок к назначению главным тренером Манчестер Сити.
По информации журналиста Фабрицио Романо, стороны достигли полной устной договорённости о сотрудничестве. Ожидается, что специалист подпишет контракт сроком на три года.
Сообщается, что боссы Манчестер Сити рассматривали Мареску как основного кандидата на замену Пепу Гвардиоле.
В настоящее время стороны готовят окончательное оформление соглашения.
С 2022 по 2023 год Мареска был ассистентом Гвардиолы в Манчестер Сити. Итальянец покинул Челси в январе этого года.
Ранее стало известно, что Гвардиола летом покинет Манчестер Сити.