Владимир Кириченко

Главный тренер Хосеп Гвардиола сообщил Манчестер Сити, что покинет клуб летом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Официальное заявление появится позже, поскольку Пеп совсем скоро попрощается с болельщиками «горожан».

Отмечается, что есть только один кандидат на замену Гвардиолы – Энцо Мареска.

🚨 Pep Guardiola has informed Manchester City that he will leave the club this summer.



Decision confirmed and official statement to follow as Pep will say goodbye to Man City fans very soon.



Only one name to replace Pep: Enzo Maresca. pic.twitter.com/D6pVvkhN5E — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026

Испанский специалист возглавил горожан в июле 2016 года. Его контракт с клубом действителен до 30 июня 2027 года. Гвардиола завоевал с «Ман Сити» 20 трофеев.

«Горожанам» осталось сыграть 2 матча до завершения сезона: 19 мая на выезде против Борнмута и 24-го дома против Астон Виллы.

