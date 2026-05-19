Гвардиола летом покинет Манчестер Сити
Испанский специалист сообщил о своем решении босам «горожан»
около 3 часов назад
Пеп Гвардиола / Фото - BBC
Главный тренер Хосеп Гвардиола сообщил Манчестер Сити, что покинет клуб летом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Официальное заявление появится позже, поскольку Пеп совсем скоро попрощается с болельщиками «горожан».
Отмечается, что есть только один кандидат на замену Гвардиолы – Энцо Мареска.
Испанский специалист возглавил горожан в июле 2016 года. Его контракт с клубом действителен до 30 июня 2027 года. Гвардиола завоевал с «Ман Сити» 20 трофеев.
«Горожанам» осталось сыграть 2 матча до завершения сезона: 19 мая на выезде против Борнмута и 24-го дома против Астон Виллы.
Напомним, гол Семеньо принес Манчестер Сити победу над Челси в финале Кубка Англии.