Боруссия Дортмунд переживает серию успешных результатов, борясь за Бундеслигу с Баварией, но в планах руководства клуба на лето запланирована перестройка команды, сообщает Fichajes.

По информации источника, 9 футболистов могут покинуть команду по окончании сезона. Некоторые из них считаются уверенными кандидатами на выход, другие зависят от имеющихся предложений.

Из-за высокой зарплаты в Дортмунде могут попрощаться с Никласом Зюле и Юлианом Брандтом. Не против отпустить Альмугера Кабара, Селиха Озджана и Эмре Джана.

Статус неприкасаемых в команде имеют Серу Гирасси, Нико Шлоттербек и Юлиан Рюерсон.

