Александр Сукманский

В третьем туре группы B чемпионата мира-2026 сборные Боснии и Герцеговины и Катара проведут решающий матч в Сиэтле. Для обеих команд любая потеря очков может означать завершение выступлений на турнире уже после группового этапа.

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После поражения от Швейцарии со счетом 1:4 в предыдущем туре шансы боснийцев на выход в плей-офф существенно снизились. Теоретически команда еще может занять одно из двух первых мест в группе, однако для этого необходимо крупное поражение Канады в параллельном матче и собственная убедительная победа. Дополнительной сложностью является серия без побед в шести последних матчах в основное время, где команда шесть раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Катар оказался в похожей ситуации. После разгромного поражения от Канады со счетом 0:6 во втором туре, во время которого команда получила две красные карточки, её перспективы выхода из группы значительно ухудшились. Для продолжения борьбы катарцам также необходимо побеждать и надеяться на благоприятный результат в другом матче группы.

В истории личных встреч небольшое преимущество на стороне Катара, который имеет одну победу и одну ничью. В то же время единственная победа Боснии и Герцеговины на чемпионатах мира была одержана именно над азиатской командой — Ираном на мундиале 2014 года.

Статистика свидетельствует, что в 13 из 15 последних официальных матчей боснийцы наносили как минимум три удара в створ ворот. Кроме того, в десяти из одиннадцати последних поединков с их участием забивали обе команды.

В составе Боснии и Герцеговины стоит отметить Эрмина Махмича, который забил гол престижа в матче против Швейцарии. Для нападающего это был пятый гол в семи последних матчах за клуб и сборную после перерыва.

Катар может надеяться на Ахмеда Алаеддина — последнего футболиста, отличившегося голом за национальную команду. Его два мяча в квалификации помогли сборной одержать победы с разницей как минимум в четыре гола.

В предстоящем матче Босния и Герцеговина не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Тарика Мухаремовича. Из-за отстранения также пропустят игру катарцы Хомам Аль Амин и Ассим Мадибо.

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Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Босния и Герцеговина — Катар так: коэффициент на победу Боснии — 1.37, напобеду Катара — 7.71. Кто окажется сильнее — выбирай свой вариант на ggbet.ua. Всё будет GG!

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