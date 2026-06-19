Павел Василенко

Сборная Канады разгромила команду Катара со счетом 6:0 в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира-2026.

Канада разгромила Катар (6:0) во втором туре группового этапа ЧМ-2026. Ключевую роль в противостоянии сыграли два удаления в составе команды катарцев. На 33-й минуте поле покинул Хомам Аль-Амин за фол последней надежды, а на 53-й Ассим Омер Мадибо получил красную карточку вследствие своего жесткого нарушения правил против Исмаэля Коне, которого вынесли на носилках с переломом ноги.

Также стоит отметить хет-трик Джонатана Дэвида.

Канада занимает первое место в группе, имея четыре очка. В следующем туре 24 июня команда будет противостоять Швейцарии.

Катар идет четвертым с одним баллом. 24 июня они сыграют с Боснией и Герцеговиной.

ЧМ-2026, 2-й тур

Группа В

Канада – Катар – 6:0

Голы: Ларин, 16, Дэвид, 29, 45+3, 90+2, Салиба, 64, Аль-Маннаи, 75 (автогол).