Павел Василенко

Во втором туре группы B на чемпионате мира-2026 состоялся матч между сборными Швейцарии и Боснии и Герцеговины. Игра прошла в Лос-Анджелесе и завершилась победой швейцарцев со счетом 4:1.

Основные события матча произошли во втором тайме. На 74-й минуте хавбек альпийской команды Йоган Манзамби открыл счет, фланговый полузащитник Рубен Варгас удвоил преимущество. На 90-й минуте Манзамби оформил дубль.

В компенсированное время хавбек Эрмин Махмич сократил отставание. В итоге полузащитник Гранит Джака восстановил разницу в три гола с пенальти.

Защитник боснийцев Тарик Мухаремович был удален на 80-й минуте.

ЧМ-2026, 2-й тур

Группа B

Швейцария – Босния и Герцеговина – 4:1

Голы: Манзамби, 74, 90, Варгас, 84, Джака, 90+7 (пен) – Махмич, 90+3.

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