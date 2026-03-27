Италия без проблем обыграла Северную Ирландию и вышла в финал плей-офф отбора ЧМ-2026
Результативными ударами отметились Тонали и Кин
около 4 часов назад
В четверг, 26 марта, состоялся полуфинальный матч в плей-офф квалификации ЧМ-2026, в котором встретились сборные Италии и Северной Ирландии.
Хозяева обыграли соперника со счетом 2:0.
Подопечные Дженнаро Гаттузо смогли пробить оборону оппонента во втором тайме благодаря точным ударам Сандро Тонали и Мойзе Кина.
В решающем противостоянии, которое пройдет 31 марта, команда Италии сыграет против Боснии и Герцеговины в битве за путевку на чемпионат мира.
Чемпионат мира-2026. Квалификация. Плей-офф, полуфинал
Италия – Северная Ирландия 2:0
Голы: Тонали, 56, Кин, 80
Напомним, сборная Косова – в шаге от чемпионата мира-2026, балканцы шокировали словаков.
