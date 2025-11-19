В заключительном туре группы H квалификации чемпионата мира сборная Австрии в драматическом матче против Боснии и Герцеговины смогла сохранить необходимый результат и гарантировать себе первое место в группе. В параллельной игре Румыния забила семь голов Сан-Марино и завершила отбор на третьем месте.

Квалификация к ЧМ-2026. Группа H. Последний игровой день

Австрия – Босния и Герцеговина 1:1 (Грегорич 77 – Табакович 12)

Австрийцы оказались в роли догоняющих уже на старте матча, когда после подбора у штрафной Амар Мемич пробил в направлении ворот, а Харис Табакович подставил голову и открыл счет.

Во втором тайме Австрия активизировалась и сумела отыграться: после навеса Марселя Забитцера Марко Арнаутович пробил головой, мяч попал в перекладину и отскочил к Михаэлю Грегоричу, который добил его в пустые ворота. Концовка встречи была нервной, но Австрия удержала ничью и финишировала первой, обогнав боснийцев на два очка.

Румыния – Сан-Марино 7:1 (Россі 13 авт, Баярам 29, Ман 42, Валентіні 57 авт, Хаджи 76, Рациу 82, Мунтяну 87 пен – Джакопетти 2)

Румыния в Бухаресте пропустила уже на второй минуте, но после этого полностью переиграла Сан-Марино, забив семь голов, среди которых сразу два были автоголами гостей. Команда Луческу завершила отбор с положительным результатом и продолжит борьбу в плей-офф отбока благодаря удачным выступлениям в Лиге наций.