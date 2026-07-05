Александр Сукманский

В матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 сборная Бразилии сыграет с Норвегией. Поединок состоится в Нью-Джерси, а победитель продолжит борьбу за трофей в четвертьфинале.

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Форма команд

Бразилия завершила групповой этап на первом месте в квартете C, набрав семь очков (2 победы, 1 ничья). В 1/16 финала пентакампеоны также не обошлись без трудностей: команда проигрывала Японии, но смогла вырвать победу со счётом 2:1 благодаря голу в добавленное время.

Это была первая победа сборной Бразилии в матче плей-офф чемпионата мира после волевого камбэка со времён четвертьфинала ЧМ-2002 против Англии. Также бразильцы выиграли девять из десяти последних матчей на стадии 1/8 финала мундиаля.

Однако, есть и менее приятная статистика: шесть последних матчей плей-офф чемпионатов мира против европейских сборных завершились для Бразилии поражениями.

Норвегия заняла второе место в группе I. Перед заключительным туром команда уже гарантировала себе выход в плей-офф, поэтому тренерский штаб значительно обновил стартовый состав. В 1/16 финала скандинавы победили Кот-д'Ивуар со счетом 2:1, одержав свою первую в истории победу в матче плей-офф чемпионата мира.

Теперь команда Стаале Сольбаккена попробует впервые пробиться в четвертьфинал мундиаля. Оптимизма норвежцам добавляет форма — 15 побед в 20 последних матчах (3 ничьи, 2 поражения).

История противостояний

Норвегия остается неудобным соперником для Бразилии. В четырёх личных матчах скандинавы ни разу не проиграли, одержав две победы и дважды сыграв вничью. В эту серию входит и победа Норвегии со счетом 2:1 на чемпионате мира 1998 года.

Интересная статистика

В четырёх из пяти последних матчей Бразилии было забито ровно три гола.

Семь из девяти мячей бразильцев на ЧМ-2026 были забиты после 30-й минуты.

Во всех четырёх матчах Норвегии на этом чемпионате мира забивали обе команды.

В каждом из последних пяти официальных матчей Норвегии голы забивались после 85-й минуты.

Кадровая ситуация

В составе Бразилии под вопросом участие Каземиро. Также существуют серьезные сомнения по готовности Лукаса Пакеты и Рафиньи.

Норвегия рассчитывает на возвращение защитника Юлиана Рюерсона, который восстанавливается после травмы бедра.

Игроки, за которыми стоит следить

Полузащитник Бразилии Бруну Гимарайнш уже отдал четыре результативные передачи на нынешнем чемпионате мира. Больше ассистов за одну мировую первенство в составе сборной Бразилии имеет лишьПеле — шесть.

В Норвегии ключевой фигурой остается Мартин Эдегор. Если он оформит еще одну голевую передачу, то станет первым футболистом с 1966 года, который отметился ассистом в каждом из своих первых четырех матчей на чемпионатах мира.

Прогноз

Обе команды имеют мощный атакующий потенциал, а матчи с участием Норвегии на этом турнире регулярно оказываются результативными. Ожидается открытая игра с большим количеством опасных моментов.

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Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Бразилия — Норвегия так: коэффициент на победу бразильцев — 1.79, на победу норвежцев — 4.41. Кто выйдет сильнее — выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

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