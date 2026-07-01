Сергей Разумовский

Сборная Норвегии пробилась в следующий раунд чемпионата мира-2026, обыграв Кот-д'Ивуар в матче 1/16 финала со счетом 2:1. Решающий гол в составе скандинавской команды забил Эрлинг Холанд.

Для нападающего Манчестер Сити этот мяч стал уже пятым на турнире. Ранее Холанд оформил два дубля — в матчах против Ирака и Сенегала. В поединке против Франции форвард остался на скамейке запасных: главный тренер Норвегии Столе Сольбаккен решил поберечь лидеров перед стартом плей-офф.

Несмотря на это, Холанд продолжил результативную серию на своем дебютном чемпионате мира. Он забивал в каждом матче турнира, в котором выходил на поле, и уже стал одним из главных героев норвежской сборной на Мундиале.

Всего на счету форварда 60 голов в 53 матчах за национальную команду Норвегии. Его результативность на уровне сборной остается исключительной, а выступления на ЧМ-2026 лишь укрепляют его статус одного из лучших нападающих современного футбола.

Напомним, Холанд установил историческое достижение, став первым игроком за 72 года, который забил в каждом из своих первых трех матчей на чемпионатах мира. Матч против Кот-д'Ивуара подтвердил, что форвард продолжает быть ключевым оружием Норвегии в плей-офф.