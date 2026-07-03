Сергей Разумовский

Вингер национальной сборной Бразилии Рафинья Диас не поможет своей команде в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против сборной Норвегии. Причиной стала травма, из-за которой 29-летний футболист продолжает работать отдельно от общей группы. Об этом сообщает Globo Esporte.

Рафинья получил повреждение задней мышцы правого бедра еще во время матча второго тура группового этапа против Гаити. В той встрече сборная Бразилии одержала уверенную победу со счетом 3:0, однако для вингера матч имел неприятные последствия. После полученной травмы футболист был вынужден пропустить следующие игры команды.

Из-за проблем с бедром Рафинья не играл в матче группового этапа против Шотландии, который также завершился победой Бразилии со счетом 3:0. Кроме того, вингер пропустил и первый поединок плей-офф против Японии. В том матче бразильцы одержали непростую победу со счетом 2:1 и вышли в следующий раунд турнира.

В сборной Бразилии рассчитывали, что Рафинья сможет восстановиться к игре против Норвегии. Однако медицинский штаб команды решил не рисковать здоровьем футболиста. На данный момент главной задачей является постепенное возвращение игрока к полноценным нагрузкам, чтобы он был готов к возможному четвертьфинальному матчу.

По информации источника, во время последней тренировки Рафинья выходил на поле, но не работал вместе с основной группой. Бразильский вингер занимался по индивидуальной программе. Его тренировка длилась примерно 30-40 минут, после чего футболист покинул поле.

Такой режим подготовки свидетельствует о том, что восстановление Рафиньи продолжается, но он пока не готов к полноценному участию в матчах высокой интенсивности. В плей-офф чемпионата мира каждая игра имеет максимальное значение, поэтому тренерский и медицинский штабы Бразилии не хотят преждевременно возвращать футболиста на поле.

Потеря Рафиньи является ощутимой для сборной Бразилии, так как вингер является важным игроком атакующей линии команды. Его скорость, дриблинг, умение обострять игру на фланге и создавать моменты для партнеров могли бы стать серьезным оружием в матче против Норвегии. В то же время бразильцы имеют достаточную глубину состава, чтобы найти варианты для замены футболиста в стартовом составе.

Матч Бразилия — Норвегия состоится в воскресенье, 5 июля. Начало встречи запланировано на 23:00. Также стоит отметить, что Рафинья не является единственной кадровой проблемой для сборной Бразилии на этом этапе турнира. Ранее сообщалось, что полузащитник Лукас Пакета из-за травмы, возможно, больше не сыграет на чемпионате мира-2026.