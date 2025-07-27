Бразильский клуб хочет усилиться форвардом Арсенала
Фламенго может подписать еще одного игрока лондонцев
около 5 часов назад
Форвард Арсенала Габриэль Жезус привлек внимание бразильского Фламенго. Клуб из Рио-де-Жанейро рассматривает возможность приобретения 28-летнего нападающего, который в настоящее время восстанавливается после серьезной травмы (разрыва крестообразных связок). Ожидается, что он сможет вернуться к игре ближе к концу осени.
Этим летом Фламенго уже усилился одним из игроков Арсенала, подписав полузащитника Жоржиньо. Теперь бразильский гранд хочет укрепить и атаку, рассматривая вариант с Жезусом, учитывая его текущую физическую форму и возможное снижение статуса в команде Артеты.
Габриэль Жезус перешел в Арсенал из Манчестер Сити в 2022 году и стал важной фигурой в первом сезоне при Артете. Однако ряд травм мешал ему регулярно появляться на поле.
В прошлом сезоне бразилец провел 27 матчей, отметившись семью голами и двумя результативными передачами.