Форвард Арсенала Габриэль Жезус привлек внимание бразильского Фламенго. Клуб из Рио-де-Жанейро рассматривает возможность приобретения 28-летнего нападающего, который в настоящее время восстанавливается после серьезной травмы (разрыва крестообразных связок). Ожидается, что он сможет вернуться к игре ближе к концу осени.

Этим летом Фламенго уже усилился одним из игроков Арсенала, подписав полузащитника Жоржиньо. Теперь бразильский гранд хочет укрепить и атаку, рассматривая вариант с Жезусом, учитывая его текущую физическую форму и возможное снижение статуса в команде Артеты.

Габриэль Жезус перешел в Арсенал из Манчестер Сити в 2022 году и стал важной фигурой в первом сезоне при Артете. Однако ряд травм мешал ему регулярно появляться на поле.

В прошлом сезоне бразилец провел 27 матчей, отметившись семью голами и двумя результативными передачами.

Ранее Микель Артета высказался по поводу Виктора Дьокереша.