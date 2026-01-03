Павел Василенко

Бразильский Гремио договорился о трансфере бывшего вингера донецкого Шахтера Тете. 25-летний футболист возвращается на родину, где подпишет полноценный контракт сроком на четыре года. Как сообщает Globo Esporte, сделка фактически завершена, а до официального объявления сторонам осталось урегулировать лишь отдельные бюрократические формальности.

Сначала Гремио рассматривал вариант аренды игрока, однако греческий Панатинаикос, которому принадлежат права на Тете, не согласился на такие условия. Переломным моментом стали переговоры в конце недели: клуб и футболист достигли устной договоренности о полноценном переходе. Финансовые детали трансфера пока не разглашаются.

Для Тете этот переход имеет особое значение, ведь он является воспитанником Гремио. В 2019 году бразилец был продан в Шахтер за 42 миллиона реалов, так и не дебютировав за основную команду родного клуба. В Украине он раскрылся под руководством Луиша Каштру – нынешнего главного тренера Гремио, что также стало важным фактором в переговорах.

После выступлений за Шахтер вингер поиграл в нескольких европейских чемпионатах: защищал цвета французского Лиона, английского Лестера, турецкого Галатасарая и греческого Панатинаикоса. В нынешнем сезоне в Греции Тете провел 27 матчей, забил два мяча и отдал семь результативных передач. В прошлом сезоне его статистика была значительно ярче – 11 голов и три ассиста в 49 поединках. Теперь он готовится начать новую страницу карьеры там, где все начиналось.